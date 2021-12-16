Selendi'ye çok amaçlı etkinlik salonu için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi arasında imzalanan protokol ile ilçedeki 10 mahalleye çok amaçlı etkinlik salonları kazandırılacak. İlçede 30 bin metrekarelik kilit parke desteğini de kapsayan protokol Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş arasında imzalandı. Protokolün ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, “Öncelikle imza altına aldığımız protokolümüzün, Selendili hemşehrilerimizin hizmetine katkıda bulunacağı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk günden bu güne kadar geçen sürede Selendi'de yaşanan tüm kardeşlerimize hizmet görevini bizlere tevdi ettikleri için teşekkür ediyoruz. Selendili vatandaşlarımıza en iyisini en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu yapılan protokolün de yine onlar için yapıldığının bilinmesini istiyorum. Her zaman birdik, yine biriz, yarın da birlik olacağız. Her şey hayırlı olsun, emeği geçenlere ve katkısı olanlara teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.