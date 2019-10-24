Selendi'ye doğalgaz müjdesi

Manisa'nın en küçük ilçelerinden biri olan Selendi'ye de doğalgaz müjdesi geldi. Ankara'da EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte ziyaret eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ziyaretten ilçeye doğalgaz müjdesiyle ayrıldı.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen eşliğinde Ankara'da EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etmelerinin ardından müjdeli haber AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'dan geldi. Cumhur İttifakı olarak Ankara'da ziyaretlerde bulunan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve MHP ilçe Başkanı Mehmet Karabulut Selendililere doğalgaz müjdesi ile döndü. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak Belediye Başkanımız Nurullah Savaş ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ile birlikte Ankara ziyaretlerimiz kapsamında AK Parti Manisa Milletvekilimiz Av. İsmail Bilen ile birlikte EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. Başkanımız, Selendimize doğalgazın getirilmesi için yapmış olduğumuz girişimlerimize cevap verdi. İlçemize doğalgazın getirilmesi konusunda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğalgaz için söz aldık. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Hayaldi şimdi gerçek oluyor." dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise, "Doğalgaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile ilçemize doğalgazı kazandırma yönündeki yaptığımız görüşmelerin ilk adımında Selendimizi doğalgaz ile tanıştıracağımızın sözünü kurum başkanımızdan aldık. Bundan sonraki süreçte gerekli protokollerin düzenlenmesi ve en kısa sürede ilçemizde faaliyet göstermesi yönündeki çalışmalarımızı hızlandırıp Selendimize Cumhur İttifakı ile Doğalgazı kazandırmak ve ilçemizin diğer eksik ve isteklerini Cumhur İttifakı çatısı altında daha güçlü ve daha hızlı gidererek Selendimizi komple bir şehir haline getirebilmek adına çalışmalarımız var gücümüzle devam edecektir." diye konuştu.