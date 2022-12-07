Selendi'yi boccede temsil edecek takımlar belli oldu

Manisa'da düzenlenen okullar arası spor karşılaşmalarında boccede Selendi'yi temsil edecek takımlar belli oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen okullar arası küçük erkekler ve küçük kızlar bocce turnuvası grup eleme müsabakalarının ardından, erkeklerde Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), kızlarda ise Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu birinci olarak Selendi'yi Manisa'da temsil etme hakkı kazandı.

Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde bulunan bocce sahasında oynanan müsabakalara Yatılı Bölge Ortaokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu ile Üç Eylül Ortaokulu sporcuları katıldı. İlçe grup elemelerinde küçük erkeklerde Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olarak Manisa'da yapılacak il şampiyonasında Selendi ilçesini temsil etma hakkı kazanırken, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu ikinci, Üç Eylül Ortaokulu da üçüncü oldu. Kızlarda ise Selendi'yi Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu kız bocce takımı temsil edecek.