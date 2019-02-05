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Selimiye'de yol güvenliği artırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde Sarıgöl’ün Selimiye Mahallesinde 10 adet kutu menfezin montajına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde Sarıgöl'ün Selimiye Mahallesinde 10 adet kutu menfezin montajına başlandı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği menfez çalışmaları ile vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda, MASKİ ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde Selimiye Mahallesinde menfez imalatı gerçekleştiriliyor. 10 adet kutu menfez yerleştirilen mahallede yol geçişi güvenli hale getirilecek.


Selimiye Mahalle Muhtarı Abdil Kavak, “Mahallemizden geçen deremizde menfez temizliği MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu temizlik sayesinde hem yol geçişimiz rahatlayacak hem de taşkın sorunu ortadan kalkmış olacak. Aşırı yağışlarda taşkından çok sıkıntı yaşıyorduk. Araç ve yaya geçişimiz oldukça sıkıntılıydı. MASKİ yetkilileri sağ olsun menfez çalışmasına başladı. Çalışmalardan çok memnunuz. MASKİ sayesinde günlük hayatımız düzene giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk'a ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.

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