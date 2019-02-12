Selvilitepe halkından Başkan Şirin'e teşekkür

Armağan Sokak ve Orkide Sokağın kesiştiği noktaya Turgutlu Belediyesi tarafından yeni yapılan yaşam alanı ve parkta inceleme yapan Başkan Şirin burada 7'den 70'e her kesim tarafından büyük ilgi gördü.

Gerek şehir için gerekse kırsal mahallelerde kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesi, atıl durumda bulunan alanı değerlendirirken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yepyeni bir çalışmanın kazandırıldığı Armağan Sokak ve Orkide Sokağın kesiştiği noktayı ziyaret etti. Soğuk olmasının yanı sıra güneşli havanın tadını çıkaran mahalle sakini kadınlar ve çocukların sıcak karşılamasıyla ağırlanan Başkan Şirin, parkta incelemelerde bulunup, çocuklarla oynadı, kadınlarla da sohbet etti. Kadınların kahve ikramıyla da tatlanan ziyarette mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Şirin, “Selvilitepe Mahallemizde bulunan yaklaşık bin 500 metrekarelik atıl alanı bölge sakinlerimizin ihtiyacını karşılamak üzere bambaşka bir hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem mevcut alanın son halini görmek, hem de vatandaşlarımız ile bir arada olmak istedik. 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız alandan faydalanıyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah sizlerin desteği ve duası ile hem sizlerin hem çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir Turgutlu'da yaşaması için çalışacağız. Çocuklarımıza yeni oyun alanları kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerin memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir. Bugün olduğu gibi bundan sonra geleceğimiz teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri de Başkan Şirin'i ağırlamaktan dolayı son derece memnun olduklarını dile getirirken, “Bizler bu alan atıl durumdayken burada adeta yılan kovalıyorduk. Çocuklarımıza zarar gelmesin diye çaba harcıyorduk. Hatta korkudan çocuklarımızı dışarı çıkaramıyorduk. Allah başkanımızdan razı olsun. Mahallemizi daha da yaşanılabilir bir hale getirdi. Bizim soframız, gönlümüz Başkanımıza her zaman açık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şirin de alanın ışıklandırma çalışmalarının bir kaç gün içinde tamamlanacağını belirterek yaz ayında havuzun da çalışmasıyla birlikte hep birlikte parkta çay içecekleri sözünü verdi.