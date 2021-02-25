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Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisi Semiha Peker’i öldürüp olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisi Semiha Peker'i öldürüp olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalandı.



Manisa'nın Salihli ilçesinde 23 Şubat Salı günü işe gitmek için servis bekleyen sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle öldürüp olay yerinden kaçan katil zanlısı Yalçın Kocataş (42), emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Kula ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Kocataş, ekiplerce yakalanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kocataş'ın buradaki işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.



"Aldattığı için öldürdüm" iddiası


Sağlık raporu için hastaneye götürülürken gazetecilerin "Sevgilinizi neden öldürdünüz?" sorusuna Kocataş, kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia etti.



Olayın geçmişi:


Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın Kocataş, genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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