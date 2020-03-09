Seneye 1. sınıfa başlayacakları okulu tanıdılar

Manisa'da ‘Modern Eğitimin Rotası' sloganıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden MER Koleji Manisa Kampüsü 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenci ve velilerini ağırladı. Hem tanışma hem de oryantasyon etkinliğinin yapıldığı buluşmada veliler ve öğrenciler okulu yakından tanıma fırsatı buldu.

MER Koleji Manisa Kampüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 1. sınıfa kayıt olan öğrenciler ve velileriyle tanışma ve oryantasyon etkinliği gerçekleştirdi. Manisa'daki tek buz pateni pistine sahip olan okulu yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler ve veliler, ‘Modern Eğitimin Rotası' sloganıyla yoluna devam edem kampüste buz pateni yapıp, spor salonunda oyunlar oynayarak, görsel sanatlar atölyesinde ebru çalışması gerçekleştirdi.

MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca katılan tüm veli, öğrenci ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek, sadece eğitimde değil, her alanda kendini geliştiren bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.