Şenlikler Kİ-YAP Balkan Kültürleri Gecesi ile devam edecek

Ardından saat 19.00'da şair Ümit Rona tarafından Eski Belediye Binasında şiir dinletisi ve imza günü düzenlenecek. Gecenin finalinde ise Kİ-YAP Balkan Kültür Gecesi ile Turgutlulular Balkan ve Göçmen havalarıyla güzel bir konser izleyecek.

Turgutlu, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerini dolu dolu kutlamaya devam ediyor. 3 Eylül Salı günü ilk olarak Eski Belediye Binası bahçesinde Turgutlulu yazarlar Emine Kuşoğlu, Hayri Bökü ve Necdet aracı imza gününde okurları ile buluşacak. Ardından saat 19.00'da Eski Belediye Binasında şair Ümit Rona ‘Edebiyatın Diliyle Adalet' isimli şiir dinleri, söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Gecenin finali ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşecek. Saat 21.00'da başlayacak Kİ-YAP Balkan Kültürleri Gecesi'nde Manisa Mak-Göç Halk Oyunları ekibi, İstanbul Pendik Bosna Halk Oyunları ekibi, Halilbeyli Köyü Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu Halk Oyunları ekibi gösteri sunacak. Daha sonra ise Rumeli Beyo, Erşan ve Ekrem ikilisi ve Serhat Nişli Balkan müziklerinden oluşan konserler verecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın düzenlenecek olan etkinlilere tüm Turgutlu halkını davet ettiğini belirtti.