Sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 676 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Akhisar'da durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama sonucu bin 676 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan B.Y. (24) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.