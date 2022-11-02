Serdar Tuncer izleyicileri mest etti

Uluslararası Yunus Emre Günleri çerçevesinde Manisalı izleyicisiyle buluşarak Yunus Emre'yi anlattı.

Yunusemre Belediyesi'nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günlerinde ünlü televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer, söyleşi, şiir ve türkü programı gerçekleştirdi. Programa Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve İhsan Akyel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, AK Parti Eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Tuncer, Yunus Emre'yi anlatırken, okuduğu şiir ve türkülerle izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Etkinliğin sonunda Belediye Başkanvekili Alkan, Serdar Tuncer'e günün anısına çiçek ve tablo hediye etti.