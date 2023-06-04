Serhat için yarıştılar

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi tarafından düzenlenen “Serhat Asım Türker" Satranç Turnuvasının 8'incisi düzenlendi.

Beşeylül Mahallesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen yarışmaya 3 katagoride 174 yarışmacı katıldı. Yarışmada dereceye girenlerin ödül törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi üyeleri, Serhat Asım Türker'in annesi Eczacı Yıldız Türker, kardeşleri Selen Öküzcüoğlu ve Sertaç Türker ve öğrenci velileri katıldı.

Puan usulü ve her yarışmacının 6 maç yaptığı turnuvaya, 10 Yaş altı katagorisinde İbrahim Çetin, Umut Kerem Uşak, Berkay Filiz, 12 Yaş altı katagorisinde Eren Abuşka, Ege Yalın Doğan, Nazmi Kırmızıoğlu, 16 Yaş altı katagorisinde Ali Osman Gürçan, Taha Özgümüş, Kaan Aker ilk üç dereceyi paylaşarak satranç kupasını aldı.

Yarışma öncesi konuşan Serhat Asım Türker'in kardeşi Selen Öküzcüoğlu, "Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci sınıfında okurken 01.06.1988 yılında 18 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Serhat Asım Türker abimin adını yaşatmak için her yıl adına satranç turnuvası düzenliyoruz. Bu yıl 8'incisini düzenliyoruz. Abim okumayı, şiir yazmayı, müzik, doğa ve satranç oynamayı çok severdi. Onun için adını bu şekilde yaşatmak istedik. Aynı zamanda Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı olan annem Yıldız Türker ve yönetim kurlu bu turnuvayı üstlenerek, yaşatmayı sürdürüyorlar. Geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin bu turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Abim adına ve ailemiz adına çok mutluyuz. Hiçbir zaman unutamadığımız Serhat Asım Türker'i sizlerle birlikte sonsuza kadar yaşatacağız." dedi.

Serhat Asım Türker'in ailesi 2002 yılında "Serhat Asım Türker Şiir Esintileri ve Yarışması" adı altında 6 yıl anma törenleri düzenledi. Daha sonra hayatını kaybettiği 1 Haziran'da "Serhat Asım Türker Satranç Turnuvası düzenlenmeye başlandı ve bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiler.

Ödül törenine Başkan Öküzcüoğlu da katıldı

Aynı zamanda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da kayınbiraderi olan Serhat Asım Türker, adına düzenlenen satranç turnuvası ödül törenine katılan Başkan Öküzcüoğlu, "Serhat Asım Türker adına düzenlenen turnuvalarla bir çok öğrencimiz kültürel, sanatsal etkinliklere katılarak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamaktadır. Amaç Serhat Asım Türker yaşatılırken, geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve zihnen gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ben emeği geçenleri kutluyor, Serhat Asım Türker'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.