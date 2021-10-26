Sertifikalarını Başkan Çerçi'den aldılar

Mehmet Çerçi, ‘Çağrı Merkezi Yönetimi ve Etkili İletişim Teknikleri' eğitimini tamamlayan personellere sertifikalarını verdi.

Yunusemre Belediyesi hizmet içi eğitimlerine bir yenisini ekledi. Eğitim kapsamında Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerine Yönetim Danışmanı Dr. Naci Çuhacı tarafından ‘Çağrı Merkezi Yönetimi ve Etkili İletişim Teknikleri' anlatıldı. Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programı desteğiyle Yunus Emre Millet Çarşısı'nda verilen ve bir hafta süren eğitimde personellere konsantrasyon ve ikna teknikleri, telefonda etkili iletişim, çağrı merkezi telefonda iletişim, halkla ilişkiler ve iletişim, çağrı merkezi takım koçluğu, çağrı merkezi uzmanlığı, çağrı merkezi takım liderliği ve çağrı merkezi kalite uzmanlığı konusunda bilgi verildi. Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi. Eğitime katılan personeller sertifikalarını Mehmet Çerçi'nin elinden aldı.