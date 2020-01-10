Servis şoförleri kazasız bir yıl için kurban kesti

Manisa'nın Kula ilçesinde hizmet veren taşımacılık kooperatifi okul servis şoförlerinin kazasız belasız bir yıl geçirmeleri dileğiyle kurban kestirdi.

Uzun yıllardır Kula'da taşımacılık sektöründe hizmet veren özel bir kooperatif, her yıl geleneksel olarak kazasız bir yıl geçirmek dileği ile kurban kestirip, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Bu kapsamda 2020 yılının kazasız belasız ve sağlıklı geçmesi için kurban kestiren taşımacılar, kesilen 7 adet kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Kula protokolünün de katıldığı törende konuşan Özgüven Turizm ve Taşımacılık Kooperatifi ile S.S. 152 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı Ahmet Gürkan, trafik kurallarının önemine değindi. Gürkan “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kurban kesme törenini bu yıl da gerçekleştirdik. Yeni yılda, tüm olumsuzlukları geride bırakarak, kazasız belasız ve sağlıklı bir yıl geçirmek için, Allah rızası için kurbanımızı kestik. Eğitim öğretim yılı olduğu için, servis şoförlerimiz neredeyse günün her saati araç üzerindeler. Şoför arkadaşlarımızdan isteğimiz araçlarının kışlık bakımını yaptırarak trafik kurallarına özen göstermelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımız bizlere emanet. Trafikte kesinlikle sürat yapmamaları gerektiği gibi öğrenci indirme ve bindirmelerde çok dikkatli olmaları gerekir. İnşallah kazasız bir yıl geçiririz." dedi.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından 7 adet kurban kesilerek dua edildi. Kesilen kurban etleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Düzenlenen kurban kesme törenine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, Özgüven Turizm ve Taşımacılık Kooperatifi ile S.S. 152 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı Ahmet Gürkan, S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Kaymak, servis şoförleri ile kooperatif üyeleri katıldı.