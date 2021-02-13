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Sevgi çiçeklerini kendileri yetiştiriyor

Alaşehir Belediyesi kurmuş olduğu serada, 165 bin adet sevgi çiçeği yetiştiriyor.

Alaşehir merkez ve mahallelerinde parkların, cadde ve sokakların çiçeklendirilmesi için kendi öz kaynaklarını kullanacak.


Alaşehir Belediyesi kurmuş olduğu çiçek serasında kendi çiçeklerini üreterek, hem çalışanlara iş alanı oluşturuyor hem de öz kaynaklarını kullanarak, tasarruf ediyor.


Alaşehir Belediyesi Baklacı Mahallesi'nde bulunan çiçek üretim tesislerinde kendi çiçeklerinde üretmeye başladı. Kurulan çiçek seralarında çiçek üretmeye başladı. 165 bin adet tohum toprakla buluşturuldu. Tohumlar yeşerip çiçek olduktan sonra Alaşehir merkez ve mahallerinde parklar, caddeler ve sokaklara sevgi kokularını salacaklar. Belediye kendi öz kaynaklarını kullanarak, hem tasarruf yapıyor, hem de çalışanlara iş alanı oluşturuyor.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çiçek sevgi, hoşgörü demektir. Bizde çiçek seralarımızda sevgi çiçeklerimizi kendi öz kaynaklarımızı kullanarak, üretiyoruz. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz çiçeklerimizi parklar, caddeler ve sokaklara dikerek, halkımıza güzel ve mis gibi kokularıyla, sevgi ve hoşgörü salacaklar. Seralarımızda 165 bin adet tohumu toprakla buluşturduk. İnşallah yetiştikten sonra mis kokularıyla şehrimizi süsleyecekler. Burada temel amacımız, kendi öz kaynaklarımızı kullanmak, yerli tohum kullanmak ve kendi iş gücümüzü kullanarak, tasarruf sağlamak. Bizim işimiz, halkımıza en güzel, en ekonomik ve en büyük doğru hizmetleri verebilmektir." dedi.

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