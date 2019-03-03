İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgi Evleri çocuklarıyla sevgi dolu kahvaltı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ’Sevgi Evleri’ olarak adlandırılan 12 çocuk evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 'Sevgi Evleri' olarak adlandırılan 12 çocuk evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anemon Otel'de düzenlenen kahvaltıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa merkezde bulunan 12 çocuk evinden yaklaşık 65 çocuk ve kurum personeli katıldı.


Çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz, çocukları tek tek kahvaltı masalarında ziyaret ederek sohbet edip beraber çay içti.


Çocuklara okumanın hem kendi, hem de ülke geleceğine bulunacakları katkı açısından önemini hatırlatan Vali Deniz, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek kitap hediye etti.


Çocuklar da Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz ile birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.