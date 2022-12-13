Sevilen emekli imam mide kanserine yenik düştü

Kula'da yaklaşık 17 yıl boyunca Mehmet Akif Ersoy Camii'nde görev yaptıktan sonra emekli olan İmam Mehmet Yaman, tedavi gördüğü mide kanserine yenik düştü. Emekli İmam Yaman'ın vefat haberi, Kula'da üzüntüye sebep oldu.

Kula'ya bağlı Yeşilyayla ve Konurca mahallelerinde görev yapmasının ardından yaklaşık 17 yıl boyunca Mehmet Akif Ersoy Camii'nde görev yapan emekli imam Mehmet Yaman, bugün sabah saatlerinde yaklaşık 4 yıldır mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü. Sıcakkanlı yaklaşımı ile Kulalılar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Yaman'ın vefat haberi, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Mide kanserine yenik düşen emekli imam Mehmet Yaman'ın cenazesi, 14 Aralık Çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.