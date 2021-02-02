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Seyir halindeki tır alev aldı

Alaşehir-Buldan karayolunun Sarıgöl Selimiye Mahallesi Kabakçılar mevki’inde rampa yukarı çıkarken bilinmeyen nedenle tır alev aldı.

Alaşehir-Buldan karayolunun Sarıgöl Selimiye Mahallesi Kabakçılar mevki'inde rampa yukarı çıkarken bilinmeyen nedenle tır alev aldı.


Alaşehir yönünden Buldan istikametine gitmekte olan Gökhan V.(38) yönetimindeki 81 AY 440 plaklı tır rampa yukarı çıkarken Sarıgöl Selimiye Mahallesi Kabakçılar mevkisinde tırın kabin kısmından dumanların çıktığını fark etti. Sürücü anında 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Sarıgöl Belediye itfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. Tırın sadece ön tarafı tamamen yandı, korsesinde bulunan mallar ise zarar görmedi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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