Seyitli'ye daha sağlam altyapı

Mahallede kurulum çalışmaları devam eden atıksu paket arıtma tesisinin de inşa çalışmaları devam ediyor. Tesis, günlük 150 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtımı yapacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Hüseyin Kırgöz ile bir araya gelerek, yerinde inceleme yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeden il genelinde önemli yatırımlarını birer birer hayata geçiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yunusemre İlçesi Seyitli Mahallesinde 1000 kişiye hitap edecek ve 150 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtımı yapacak olan paket arıtma tesisini faaliyete alacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Hüseyin Kırgöz ile bir araya gelerek yetkili personel ile birlikte yerinde inceleme yaptı. Mahalleye 100 tonluk içme suyu deposu da inşa edildi.

“Bölge için de önemli bir hizmet”

Seyitli mahallesindeki altyapı çalışmaları ile paket arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiğini belirten Hilmi Serkan Emir, mahalleye 100 tonluk içme suyu deposunun da inşa edildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de talimatları ile Seyitli mahallemize atıksu paket arıtma tesisi kazandırıyoruz. Tesisimiz kurulum aşamasında. Seyitli mahallesini daha yaşanabilir bir yer haline getirmek adına hayata geçirilecek olan atıksu paket arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. 1000 kişiye hitap edecek olan tesisimiz günlük 150 metreküp evsel nitelikli Atıksu arıtımı yapacak. Özellikle hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız hayvan atıklarını kanalizasyona atmamalı” dedi.

“Seyitli mahallesi tarihinde böyle bir hizmet görmedi”

Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz ise, “Ömrümüzde görmediğimiz yatırımları mahallemizde gördük. Birçok kesim tarafından bu yatırımlar hayal deniliyordu ama Büyükşehir sayesinde hepsi birer birer gerçekleşiyor. Alt yapımızdan, üst yapımıza, içme suyumuzdan atıksu paket arıtma tesisimize kadar birçok yatırım gördük. Mahallemiz bir şehirden farksız hale geliyor. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den razı olsun. Emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.