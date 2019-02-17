Seyyid Ahmet Arvasi Gördes'te anıldı

yılı münasebetiyle büyük mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi, lise ve üniversite öğrencileri konseyi tarafından tertip edilen programla Manisa'nın Gördes ilçesinde anıldı. Programa konuşmacı olarak katılan eğitimci Habip Arvas, Seyyid Ahmet Arvasi'nin hayatından ve gençliğe olan mesajlarından bahsetti.

Seyyid Ahmet Arvasi, Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen bir programla anıldı. Lise ve üniversite öğrencileri konseyi tarafından tertip edilen programa konuşmacı olarak katılan eğitimci Habip Arvas, Seyyid Ahmet Arvasi'nin hayatından bahsetti.

Konuşmasında Arvasi hocanın Nizam-ı Alem, İ'lay-ı Kelimetullah, İslam'da Diriliş isimli makalelerinden bahseden Habip Arvas gençlere Arvasi hocayı okumalarını tavsiye ederek kendilerini İslam aleminin beklediği 'Diriliş' konusunda yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti.

"Her şeyden evvel dini doğru kaynaklardan öğrenmek gerekir" diyen Arvas, bu hususta Müslümanların arasına sızmış din düşmanlarına dikkat çekti. Bu tür kötü niyetli kişileri tanıyabilmek için 'İngiliz Casusunun İtirafları' isimli kitabı muhakkak okumaları gerektiğini belirten Arvas, doğru dini öğrenmek için ecdadımızın bize bıraktığı dini eserleri okumak gerektiğini de söyledi. İslam aleminin gözünün Türk Milletinin yakacağı diriliş ateşinde olduğunu kaydeden Arvas bu sebeple ülkemiz üzerinde emelleri olan İslam düşmanlarının birliğimizi bozmak adına çeşitli tertipler düzenlediğini ve bu tertipleri anlamak için 'İngiliz Casusunun İtirafları' kitabının iyi tahlil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Programın tertip edilmesinde ve öğrencilerin de iştirak etmesi için konuyu resmi makamlara taşıyarak büyük emek sarf eden Gördes Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yılmaz ise, "Gençlik için elimizden geleni yapacağız. Bu tür faaliyetlerimizde kaymakamımız Bekir Abacı bize çok destek veriyor. Yarının inşası için gençlerimize ayıracağımız mesai konusunda bizi teşvik ediyor. Bu kapsamda programın yapılacağı salon kontenjanının yarısının gençlere ayrılmasındaki katkısı sebebiyle kaymakam beye minnettarız." dedi.

Programın bitiminde hatıra fotoğrafı çekilirken beş yüze yakın misafire birer adet 'İngiliz Casusunun İtirafları' kitabı ve Prof. Dr. Ramazan Ayvallı tarafından telif edilen 'Hazreti Muhammed'in Hayatı' kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.