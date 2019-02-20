Sıcacık tarhanayla içleri ısındı

'Beslenme dostu okul' programı kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulundaki öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi. Minik öğrenciler tarhana çorbalarını şifa niyetine afiyetle içti.

Her aya bir renk veren ve şubat ayını turuncu renk olarak kabul eden 'Beslenme dostu okul' programı kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından hazırlanan tarhana çorbası Gazi İlkokulunun bahçesinde öğrencilere dağıtıldı. Çorbalarını alan öğrenciler şifa kaynağı olan tarhana çorbasını afiyetle içerken, programa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, Okul Müdürü Süleyman Duracak katıldı. Programa katılan protokol üyeleri çorbaları kendi elleriyle miniklere ikram etti.

Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülçin Sayarcı, “Gazi İlkokulunda 'Beslenme dostu okul' programında her ayın bir rengi var. Biz de çocuklarımıza her ay kırmızı, yeşil, kahverengi renklerindeki meyveleri, sebzeleri tanıtıyoruz. Şubat ayının da rengi turuncu renk. Turuncu olan tarhana çorbasının da sağlık açısından önemini biliyoruz. Tarhana çorbasını yaparak okulumuzda servis edilmesini sağlayan Şehzadeler Belediyesi ve Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Beslenme dostu okul programı kapsamında Şehzadeler Belediyesi olarak çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için tarhana çorbası ikram ediyoruz. Çocuklarımız son derece memnun. Çorbayı da beğendiler. İstiyoruz ki yeni nesiller sağlıklı beslensin, sağlıklı besinler alarak yaşasın. Bizim doğal, geleneksel yemeklerimiz, çorbalarımız unutulmasın. Bu sağlıklı yiyeceklerin yerini sağlığa zararlı yiyecekler almasın. Tarhana da önemli bir besin kaynağıdır. Geleneksel bir çorbamız. Yıllardır annelerimiz tarhana hamurunu yoğururlar, öğütürler, elerler kışa hazırlık yaparlar. Kışın içilirdi. Ben kışın hasta olduğumda tarhana çorbası yapılırdı. Bunun da çok da faydasını görüyordum. Dolayısıyla çocuklarımız tarhanayı yesin, bilsin, unutmasın, sağlıklı beslensin diye bu tür projelere destek veriyoruz. Okul yönetimine, öğretmenlerimize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza afiyet şifa olsun” diye konuştu.