Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti

Vatandaşlar, yaklaşık 1500 metre rakımlı Atalanı mevkiinde ağaç gölgelerinin altında piknik yaparak serin havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceleri gördüğü Manisa ve İzmir'de vatandaşlar, serinlemek ve hafta sonunu doğada geçirmek amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Doğal güzellikleri ve endemik bitki çeşitliliğinin yanı sıra kent merkezlerinden 10 derece daha düşük sıcaklığa sahip Spil Dağı Milli Parkı'na giden Manisa ve İzmirliler, mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Manisa'dan arkadaşıyla Spil Dağı'na gelen Hüseyin Özçay, şehrin yakıcı sıcağından kaçtıklarını belirterek “Burada aşağıya göre en az 10 derecelik bir sıcaklık değişikliği var. Aşağıda baya terliyoruz, burası baya güzel ve serin. İyi ki gelmişiz, günün en sıcak saatlerini burada serinleyerek geçireceğiz” dedi.

Manisa'dan ailesiyle birlikte gelerek Atalanı mevkiinde piknik yapan Mehmet Demirtaş ise, “Sıcaktan kaçtık, buraya geldik. Burası Manisa kent merkezine göre oldukça serin. Günümüzü burada geçirdikten sonra akşam serinliğinde evimize gideceğiz” diye konuştu.

Aşırı sıcak ve kalabalıktan uzaklaşmak için İzmir'den Spil Dağı Milli Parkı'na çıktıklarını ifade eden Güray Öpöz de “İzmir'de son zamanlarda inanılmaz boğucu bir sıcak var. Dolayısıyla buraya nefes almaya geldik, iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü deniz kenarları daha sıcak ve üstelik şu an çok kalabalık. Hem kalabalıktan kaçtık hem de biraz serinleyelim diye geldik. Ortamdan çok memnunuz, geldik pikniğimizi yaptık ve serinledik” dedi.