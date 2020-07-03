İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalan sokak köpeği kendini sulama kanalına attı

Aşırı sıcak havanın etkisinde olan Manisa’da sıcaktan bunalan bir sokak köpeği kendini DSİ’nin sulama kanalına atarak serinledi.

Aşırı sıcak havanın etkisinde olan Manisa'da sıcaktan bunalan bir sokak köpeği kendini DSİ'nin sulama kanalına atarak serinledi. Dakikalarca su içinde oynayan köpek daha sonra kanaldan çıkarak gözden kayboldu.


Manisa'da sıcak hava etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Manisa'da aşırı sıcaklar tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalışıyor. Şehzadeler ilçesindeki bir sokak köpeği de bunaltan sıcaktan kaçışı DSİ'ye ait sulama kanalında buldu. Dakikalarca kanalda kalan ve suyla oynayarak serinleyen köpek daha sonra kanaldan çıkıp gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.