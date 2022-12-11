Şiddet mağduru köpeklere müzikle terapi

İnsanlar için ruhun gıdası olan müzik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şiddete maruz kalan sokak köpekleri için de bir terapi yöntemine dönüştü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi alışılmışın dışında bir terapi yöntemiyle başarılı sonuçlar elde etti. Sokaklarda şiddete maruz kalmış, psikolojik travması bulunan veya geçirdiği kazalarla uzuv kaybı yaşayan köpekler klasik müzik ve Türk Sanat Müziği ile rehabilite ediliyor. İnsanlarla iletişimi kesilen, uzak duran ve sakatlanan hayvanlara özel olarak seçilen müzikler dinletiliyor. Seçilen eserleri dinleyen köpekler uzman eğitmenlerin de eğitimleriyle insanlarla daha yakın bir bağ kuruyor. Müzikli terapi sayesinde uysallaşan ve insanlarla ilişkileri gelişen 30 civarında köpek sahiplendirildi.

“Müzikle tedavi uzun yıllar aktif olarak kullanılan bir tedavi yöntemi”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, köpeklere hem sosyal anlamda hem de teknik anlamda eğitimler verdiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bir teknik alanda, bir de sosyal alanda olmak üzere iki farklı alanda eğitim veriyoruz. Sosyal alanda daha çok dışarda şiddete maruz kalmış, insanlarla kötüleşen veya uzuv kaybına maruz kalmış köpeklerimizi merkezimize getirip, burada bir takım aşamalardan sonra tekrardan insan yararına onlarla tekrar dostluğunun pekişmesi, insanlarla olan bağının güçlendirilmesi için tedaviler uyguluyoruz. Bunların da en önemlisi müzikle tedavi. Müzikle tedavi uzun yıllar aktif olarak kullanılan bir tedavi yöntemi. Biz de merkezimizde ilk önce Türk Sanat Musikisi gibi rahatlatıcı müziklerle tekrardan hayvanları tedavi ve rehabilite ediyoruz” dedi.

Tedaviden faydalı dönüşler aldıklarını söyleyen Doğru, “Tedavinin çok faydalarını gördük. Aktif olarak da kullanıyoruz. Psikolojik olarak kötüleşmiş, uzuv kaybı olan ciddi ameliyatlar geçiren köpeklerimizi tekrardan burada ehlileştirerek temel itaatlerini vererek birçok projede kullandık. Burada eğitimlerini tamamlayan köpeklerimiz tekrardan insanlarla dostluk kurmaya devam ediyor. Belli bir saat verip köpeklerimizi sıkmıyoruz. Müzikle tedavi rehabilitenin bir parçası. Bunun yanında temel itaat ve insanlardan zarar gelmeyeceğini anlayıncaya kadar onlarla vakit geçirmesiyle tedaviye devam ediyoruz. Daha önce tedavi verdiğimiz köpekler ya fiziki ya da ruhsal olarak şiddete maruz kalıp da buraya gelen köpekler. Şu an eğitimde olan iki köpeğimiz var, Edi ile Büdü. Bunların uzuv kaybı vardı. Durumları kötüydü. Tedavilerini tamamladıktan sonra merkezimize kabulünü yaptık” diye konuştu.

“Daha mutlu ve huzurlu olmaları için çalışmalar yapıyoruz”

Tedavi sonrası köpeklerin daha huzurlu ve insanlarla olan ilişkilerinin güçlü olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde ‘yaşama saygı' çerçevesinde bizler çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce sokakta şiddete uğramış, travması bulunan, uzuvlarını kaybetmiş ve ya psikolojik olarak etkilenmiş köpeklerimizi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi ediyoruz. Burada onlara hem müzikle tedavi yapıyoruz hem de eğitmenlerimizle beraber onlara sosyalizasyon eğitimleri vererek topluma kazandırılması ve daha mutlu ve huzurlu olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda olumsuz olaylar yaşandı. Bunları bizler de üzülerek takip ettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara saygı ve sevgi çerçevesinde onların birer can olduğunu bilincindeyiz. Özveriyle onların tedavisi için çalışıyoruz. Sokaklarda daha önceden olumsuz durumlarla karşılaşmış köpeklerimizi müzikle tedavi ederek sosyalleştiriyoruz. Böylece insanlara olan güvenlerini geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelerek bu canlarımızı sahiplenerek aileleriyle mutlu huzurlu zamanlar geçirebilirler aynı zamanda bir canı da sokaktan kurtarabilirler” ifadelerini kullandı.