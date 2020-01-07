Şiddetli kaşıntınız varsa dikkat

Dr. Tubanur Çetinarslan uyuz hastalığı ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Uyuz hastalığına gözle görülemeyen mikroskobik boyuttaki parazitlerin neden olduğunu ve kaşıntılı döküntülerle seyreden oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydeden Çetinarslan, "Uyuz hastalığı genellikle el parmak aralarına, el bileğinin iç kısımlarına, koltuk altlarına, göğüs bölgesine, göbek çevresine ve genital bölgeye yerleşmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda yüzü ve saçlı deriyi de tutabilir. Hastalığın en önemli semptomu geceleri ve sıcak banyoyla artan şiddetli kaşıntıdır. Hastalık 20-30 dakika gibi bir sürede yakın temasla el sıkışma, aynı yatakta yatma gibi veya ortak kıyafet, havlu benzeri ürünlerin kullanımıyla bulaşabilmektedir. Uyuz hastalığı toplu yaşanan yerlerde okul, yurt, kışla gibi yerlerde çok hızlı yayılabilmektedir. Uyuzun tedavisinde çeşitli losyonlar ve kremler kullanılmaktadır. Aynı ortamda yaşayan tüm bireyler aktif şikayeti olmasa bile aynı anda tedavi edilmelidir. Ayrıca tüm yatak örtüsü, çarşaf, kıyafet gibi eşyalar yüksek ısıda yıkanmalı ve ütülenmelidir. Başarılı bir tedavi sonrasında da 2-6 hafta daha kaşıntı devam edebilmektedir" dedi.