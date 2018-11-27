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Şiddetli rüzgar Manisa'da hasara yol açtı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ağaçların zarar görmesine neden oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ağaçların zarar görmesine neden oldu. Gövdesinden ayrılan, kopan veya kırılan dallar Yunusemre Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı acil müdahale ekibi, şiddetli rüzgar dolayısıyla zarar gören ağaçları budayarak çevresini temizledi. Devrilen ağaçlar kaldırılırken; vatandaşlara da şiddetli rüzgarda mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Soğuk ve şiddetli rüzgar dolayısıyla mahallelerindeki bazı ağaçların zarar gördüğünü ve bunu Yunusemre Belediyesine bildirdiklerini kaydeden Akmescit Mahallesi Muhtarı Ömer Şen, "Akşam rüzgardan mahallemizdeki bazı ağaçlar zarar gördü. Yunusemre Belediyesi ekiplerine bildirdik. Kısa sürede müdahale ederek ağaçların zarar gören yerleri budandı, çevresi temizlendi” dedi.

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