Şiddetli yağış dereleri taşırdı yolları kapadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan dereler yolların kapanmasına neden oldu. Alaşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları hummalı bir çalışmayla kısa sürede yeniden ulaşıma açarken Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çalışmaları yerinde takip etti.

Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı. Yaklaşık bir buçuk saat ulaşımın kapandığı yollar Alaşehir Belediyesine ait ekiplerin hummalı çalışması ile tekrar ulaşıma açıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çalışmaları yerinde takip etti.

Alaşehir -Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere, Horzum Sazdere derelerinin taşması sonucu, Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu kapanan yollara Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Yolların açılması çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Alhan Deresi, Kurudere ve Horzum Sazdere derelerinde oluşan sel suları nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması sonucu, derelerden gelen molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık. Yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan yollarımız tekrar ulaşıma açıldı. Tek tesellimiz her hangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmaması. Ekiplerimiz sürekli hazır halde bekliyorlar. Olumsuz vaka olursa anında müdahale edeceğiz." dedi.