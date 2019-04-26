Şifa dağıtacak 6 ton mesir macununun duası yapıldı

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 28 Nisan Pazar günü saçılacak olan 6 ton mesir macunu yapılan dualarla çuvallara yerleştirildi. Bu yıl saçılacak 6 ton mesir macunundan kapabilmek için on binlerce kişinin Manisa'ya gelmesi bekleniyor.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan tarihi Sultan Camisi'nden 28 Nisan Pazar günü saçılacak 6 ton mesir macununun duası yapıldı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğinin mesir imalathanesinde yapılan dua öncesinde protokolün de katılımıyla Sultan Camisi'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Osman Canbolat tarafından yapılan duaya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Müftü Yardımcısı Canbolat'ın yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı.

Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan 6 ton şifalı mesir macunu 28 Nisan Pazar Günü Sultan Camii kubbe ve minareleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktadan on binlerce vatandaşa saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.

Geleneğin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki 35 noktadan halka saçılıyor.

479 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.”