'Sıfır atık' projesi kapsamında kurumlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Sıfır Atık Projesi Kapsamında Manisa'da faaliyette bulunan kurumlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Kurumlara geri dönüşüm kutularının gönderilmesi için Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Manisa Vali Vekili Hayri Sandıkçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe müdürleri katıldı.

Sıfır Atık Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığını, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade eden İl Müdür Vekili Günay Özcan, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce geri dönüşüm kutuları dağıtımı için tören düzenlediklerini belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

Toplanan atık sayısı arttı

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ocak ayı itibariyle 94 kurumdan, şubat ayı itibariyle 143 kurumdan, mart ayı itibariyle de 187 kurumdan atık verilerinin ulaştığı, atık verilerini ulaştıran kurumların ve atık miktarlarının arttığı ifade edildi.

Sıfır Atık Projesi içerisinde geri dönüşüm kutularının, geri dönüşüm, geri dönüşümün bertaraf edilmesi, kazanılması ve bunların toplanılması ile ilgili çalışmaların en önemli ayağı olduğunu ifade eden Vali Vekili Hayri Sandıkçı, “İşyerlerinde, toplu olarak bulunulan mekanlarda ve evlerde ortaya koyduğumuz atıkların şişe, cam, plastik, kağıt ve organik olmak üzere kaynağında ayrıştırılarak konulması, onların toplanmasında kolaylık olması açısından büyük önem taşıyor. Bu kutuların toplanmasında ve ortaya konulmasında emeği geçen arkadaşlarımızı öncelikle kutluyorum. Bir düşünürün dediği gibi, biz çevreyi gelecek kuşaklardan ödünç aldık, emaneti yerine tam ve eksiksiz teslim etmekle mükellefiz. Bu hem insani hem de vicdani bir sorumluluktur” dedi.

Çevre bilinci oluşturmak, sorumluluğu artırmak, çevreyi daha iyi değerlendirmek ve kullanmak, geri dönüştürmek amacıyla birçok eğitim ve çalışma faaliyeti yürüteceklerini belirten Vali Vekili Sandıkçı, “Manisa olarak güzel uygulamalarımız da var. Ben gördüğümde gurur duydum. İlimizin katı atık bertaraf tesisleri var. Çevreye duyarlı olanların orayı görmesini dilerim. Türkiye'deki birçok tesisten çok daha iyi durumda ve teknolojik olarak yeni, çok güzel bir tesis. Tavuk çiftliklerinden atılmış olan gübreyi elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyan hem de elektrik enerjisi kazanan tesislerimiz var. Bu güzel örneklerin çoğalmasını bekliyoruz” dedi.

Vali Vekili Hayri Sandıkçı, törende Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün geri dönüşüm kutularını verdi. Daha sonra, törene katılan kamu kurum ve kuruluşlarına, iç mekan geri dönüşüm kutusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 bin adet mavi (Kağıt, Plastik, Cam, Metal) geri dönüşüm kutusu, 3 bin adet gri (Geri dönüşmeyen atıklar) geri dönüşüm kutusu dağıtıldı.