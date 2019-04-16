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'Sıfır Atık' projesiyle okullarını güzelleştirdiler

Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hamza Güler ve öğrencileri, ’Sıfır atık’ projesi kapsamında araç lastikleriyle okullarını güzelleştirdi.

Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hamza Güler ve öğrencileri, 'Sıfır atık' projesi kapsamında araç lastikleriyle okullarını güzelleştirdi.


Öğrencilerin evlerinde ve mahallelerinden temin ettikleri kullanılmayan oto ve traktör lastiklerini önce boyadılar ardından da içlerini toprakla doldurarak çiçek dikimi gerçekleştirdiler. Okul bahçesine ve Atatürk Büstü önüne konulan sıfır atıkla yapılan çiçeklikler görenlerin de ilgisini çekti.



'Sıfır atık' Projesi devam edecek


Sarıgöl-Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokul Müdürü Ahmet Balamutcu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Beden Eğitim Öğretmenimiz Hamza Güler ve öğrenciler, kullanılmayan otomobil ve traktör lastiklerinden çiçeklik yaptı. Çiçekliklerimizi okulumuz bahçesine ve Atatürk Büstü önüne yerleştirdik. Görsel bir şölen oldu. Velilerimiz de yapılan projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi." dedi.

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