Sigorta Cini, büyümesine Manisa'da devam ediyor

Türkiye'nin ilk perakende sigorta zinciri Sigorta Cini, yeni mağazasını Manisa'da hizmete açtı. Türkiye'nin 18 ilinde 23 farklı sigorta şirketi ile hizmet veren Sigorta Cini, Manisa'nın sigorta ihtiyacını tespit ederek, bünyesindeki sigorta şirketleri aracılığıyla 170 yıllık deneyimini Manisalılara sunmaya başladı.

Klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende sigorta mağaza zinciri olarak hizmet veren Sigorta Cini, Manisa'da mağaza açarak yatırımlarına devam ediyor. Anemon Otelde Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sigorta Cini Manisa Yerel Basın Buluşması'nda 2019 yılına ilişkin değerlendirmeler, Manisa'ya ve sigorta sektörüne yapılan yatırımlar ve Türk sigorta sektörünün gelişimi için Sigorta Cini olarak hayata geçirilen bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili detaylar aktarıldı.

Toplantıda konuşan Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı, sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Mahallenizin Sigortacısı sloganıyla yola çıktığımız ilk günden itibaren yatırımlarımızı ve büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri olarak amacımız ülke genelinde açtığımız mağazalar ile sigorta penetrasyonun artırılmasına, tüm bireylere ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları ürün için bir sigorta uzmanına erişim sağlanması. Biz Türkiye'de bu modeli daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha fazla ilde Sigorta Cini mağazası açmaya yönelik planlarımız var. Ayrıca mağazalar dışında çeşitli dijital kanalar üzerinden müşterilerimize hizmetlerimizi sunmaya yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz. Biz böylece, Türkiye'nin en kolay erişilebilir ve yüksek hizmet kalitesi sunan sigorta dağıtım ağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Manisa'daki KOBİ'lerin sigorta ihtiyacı için en doğru adres Sigorta Cini”

Sigorta Cini olarak 2018'i bir önceki yıla göre 2 kat büyüyerek kapattıklarını belirten Erdem Aydınlı, “2018'de 10 mağaza açtık. Bu yıl ise yakaladığımız bu ivme ile yeni lokasyonlarda mağazalar açmaya devam ediyoruz” diye sözlerine devam etti.

Türkiye'de bulundukları 18 ilde KOBİ'lerin yüzde 60'ına ulaşabildiklerini belirten Erdem Aydınlı, “Bu illerimizde KOBİ'lerimizin sigorta ihtiyaçlarına yönelik analiz yapıp, ihtiyaç duydukları ürünlerin tespiti doğrultusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hem ücretsiz danışmanlık hizmeti aldığınız hem de teknik alt yapımız ile her türlü sigorta hizmetini alabileceğiniz bir danışmanlık merkezi olarak Manisalıların ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürününü belirleyerek müşterilerimize Türkiye'nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı tavsiye hizmeti sunuyoruz. 15 yıllık sigorta tecrübesine sahip 24 Saat Sigorta Acenteliğinin de ailemize katılmasıyla birlikte Sigorta Cini olarak Manisalı ailelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Aydınlı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz NN Grubu olarak tüm dünyada her zaman kişilerin finansal geleceklerini güvence altına almakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu geleceğe yönelik birikim yapmayla ilgili ürünler olabilir. Ya da gelecekteki bazı riskleri ortadan kaldırmaya ya da bu risklerin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik verdiğimiz hizmetler olabilir. Bu çerçevede de Türkiye'de Sigorta Cini'ni kurarken bir cümleyle yola çıktık. Biz her ailenin hayatın beklenmedik olaylarına karşın güvence altında olması gerektiğini düşünüyoruz. Sigortayı böyle tanımladığımız zaman Türkiye'de alışık olduğumuz, aracımız ile ilgili sigortalar, yani zorunlu olduğu için yaptığımız trafik sigortası, onun yanında aracımızda bir şey olursa diye yaptığımız kasko sigortasının yanı sıra aslında biz her ailenin, her bireyin ve hatta her kurum ve işletmenin birçok farklı alanda bir çok farklı riske de maruz kaldığını ve maalesef bu risklere karşı bir güvence altında olmadığını görüyoruz. Bireyleri ya da aileleri ele aldığımızda aracının yanı sıra ondan çok daha yüksek değerde olan kişilerin evleri, konutları, bunun içinde yer alan eşyaları söz konusu. Kişilerin sağlığı ile ilgili sorunlar söz konusu. Ufak iş yerleri varsa, iş yerlerinin devamlılığıyla ilgili içindeki varlıklarıyla ilgili sigortalar olabilir. Geleceğe yönelik, çocuklarıyla ilgili birikim yapmak istiyorlarsa hayat sigortaları bireysel emeklilik gibi ürünler olabilir. Aslında hayatımızın birçok alanında sigortaya ihtiyacımız var. Özellikle de şu an içinde bulunduğumuz ve nispeten ekonomik olarak zorlandığımız, çalkantılı dönemlerde sigortanın ilk tasarruf yapılacak yerlerden biri olmadığını tam tersine bu dönemlerde sigorta yapılması gerektiğini müşterilerimize anlatmak istiyoruz. Çünkü böyle dönemlerde varlıklarımızın başına bir iş geldiği zaman bunların yerine aynı şekilde koymak daha da zorlaşıyor. Bizim aslında Sigorta Cini olarak bir misyonumuz var. Bu misyonumuz sigorta ihtiyacını ortaya çıkartmak ve sigorta ihtiyacını özellikle ailelere anlatmak. Bunu yaparken de farklı bir modelle yapmayı düşündük. Türkiye'de ilk defa ve halen sadece bizim uyguladığımız sigorta mağazacılığı konseptiyle yola çıktık. Sigorta mağazalarımız 17 farklı şehirde 39 sigorta mağazamız var. Burada 3 tane çok önemli hizmetimiz var. Bu hizmetlerimizi müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz."

Sigorta Cini ailesine katılan Manisa Mağaza Müdürü Abdullah Rüzgar ise toplantıda yaptığı konuşmasında; uluslararası bir şirket olan Sigorta Cini ailesine katılarak müşterilere daha iyi hizmet vereceklerini belirtti. Sigorta Cini'nin bünyesinde hizmet veren 23 farklı sigorta şirketi aracılığıyla her türlü sigortayı yapabildiklerini ifade eden Abdullah Rüzgar, “Sigorta Cini Manisa mağazası olarak Manisa halkını sigortacılıkla ilgili yeni ürünlerle buluşturup, en hızlı şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sigorta Cini Manisa mağazasının diğer müdürü Abdurrahman Rüzgar da toplantıda, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürününü belirleyerek Türkiye'nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı tavsiye hizmeti sunacağız” diyerek sigortaya ihtiyacı olan herkesi mağazaya beklediklerini aktardı.