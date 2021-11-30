Şiir kitabını Başkan Çelik'e hediye etti

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey, “Sen Şiire Sığmazsın” isimli ilk şiir kitabını, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e takdim etti.

Manisa'da 20 yıldır yazmış olduğu şiirlerini “Sen Şiire Sığmazsın” ismiyle kitaplaştıran, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, Başkan Yardımcıları Bilal Demir ve Haşim Yener Bilir'e şiir kitabını takdim etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisalı Şair İsmail Aybey, “Manisa'da gazetecilik yaptığım 16 yıl öncesinden tanıdığım Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in yaptığı hizmetleri yakından takip ediyorum. Kendisi Manisa'mız için büyük hizmetlerde bulunuyor. Yazmış olduğum şiir kitabını kendisine takdim etmek istedim. Göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Şiir yazmanın ayrı bir yetenek olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şiir kitabı hediyesi için Şair İsmail Aybey'e teşekkür etti.