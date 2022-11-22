Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Yusuf Aykaç (20) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede hurdacılık yapan E.H., Şemsettin A. ve yeğeni Yusuf A.'yı silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Aykaç hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi, akrabaları ve ilçede büyük üzüntüyle karşılanan Yusuf Aykaç bugün Hamidiye caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, dün gece yaşanan silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan Şemsettin Aykaç'ın tedavisine devam edildiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.