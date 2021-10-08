Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

Kaza, Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'ye ait mısır tarlasında çalışan H.İ.Y., traktörle mısır silajı yaptığı sırada aynı tarlada çalışan S.D.'nin 3 yaşındaki çocuğu E.D. silaj makinesine kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 3 yaşındaki E.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesi yapılması sonrası makineyi kullanan H.İ.Y. gözaltına alındı. 3 yaşındaki E.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.