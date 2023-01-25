Sinan Ateş'in ismi Saruhanlı'da bir caddeye verildi

Ankara'da bir ay önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in adı Saruhanlı Belediye Meclisi tarafından ilçedeki bir caddeye verildi.

Saruhanlı Belediyesi Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili İlhan Uykun'un başkanlığında ilçedeki Halk Kafe'de yapıldı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, ilçedeki İstasyon Mahallesinde imara yeni açılan 5 cadde ve 9 sokağa isim verilmesi konusu ele alındı. Buna göre caddelerden birine, Ankara'da bir ay önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantıda diğer caddelere Rasim Helvacıoğlu, Hasan Alsan, Tüfekçi Abdurrahman Avcı ve Menemenli Halil Koşay'ın adı, sokaklara ise Nail İmran, Çerkes Faik Akar, Hacı İsmail Karabaş, Arif Çavuşlar, Nihat Haydarlar, Sakıp Genişel, Ayhan Kadıoğlu, Hüseyin Hızal ve Şerif Koç'un isimlerinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Ankara'da bulunduğu için toplantıya telefonla katılarak, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Başkan Bilgin, telefonda yaptığı konuşmada, "Ülkesi için, devleti için çalışan vatansever bir kardeşimiz katledildi. Bu nedenle onun adının yaşatılması gerektiğini düşündük ve isminin ilçemizdeki caddelerden birine verilmesini kararlaştırdık. Buna yönelik teklifimiz oy birliğiyle meclisimizden geçti. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülüp oylanması ile sona erdi.