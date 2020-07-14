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Sincabın yemek keyfi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir sincabın, çam ağacının dalında yemek yediği anlar objektiflere takıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir sincabın, çam ağacının dalında yemek yediği anlar objektiflere takıldı.


Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesinin ormanlık alanında yerde bulduğu yiyeceği ağzıyla çam ağacına çıkaran sincap, ağacın dalında keyifli bir şekilde yemeğini yedi. Bu sırada bir başka haber için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı muhabiri, bu anları fotoğraf makinesi ile çekerek ölümsüzleştirdi.

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