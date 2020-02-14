İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinir krizi geçirdi, balkondan sokağa eşyaları fırlattı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sinir krizi geçirip kendini eve kitledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sinir krizi geçirip kendini eve kitledi. Eve girmek isteyenlere direnen şahıs evinin balkonuna çıkarak kimsenin eve girmesine izin vermedi. Sinir krizi geçiren şahıs balkondan sokağa eşyalar fırlatarak ortalığı birbirine kattı.



Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katındaki balkonundan evdeki eşyaları fırlattı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın kendisini atma ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı. Ş.M., Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonrasında kendisini kilitlediği evden çıktı. İkna edilen şahıs polis otosuyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.