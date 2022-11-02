İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde birinci derecede sit alanı olan bölgede dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde birinci derecede sit alanı olan bölgede dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Yardere Mahallesi Kale mevkiinde birinci derece sit alanında 1 Kasım akşam saat 20.00 sıralarında Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu; H.K.(54/E), H.B. (39/E), M.B. (43/E) isimli şahısların kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan aletlere ve tüfeğe jandarma tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikata başlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.