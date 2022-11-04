İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sıtkı Aslanhan Manisalı okurlarıyla buluştu

Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan 8.

Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerinde Manisalı okurlarıyla buluştu.


Yunusemre Belediyesi'nin 8.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Etkinliklerde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda Sıtkı Aslanhan söyleşisi yapıldı. Söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, söyleşide çocuk ve aile yaşantısından önemli kesitleri kendine has üslubuyla anlattı. Program sonunda Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Aslanhan'a günün anısına çiçek ve tablo hediye etti. Etkinliğin sonunda Sıtkı Aslanhan, kitaplarını sevenleri için imzaladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.