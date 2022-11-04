Sıtkı Aslanhan Manisalı okurlarıyla buluştu

Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerinde Manisalı okurlarıyla buluştu.

Yunusemre Belediyesi'nin 8.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Etkinliklerde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda Sıtkı Aslanhan söyleşisi yapıldı. Söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, söyleşide çocuk ve aile yaşantısından önemli kesitleri kendine has üslubuyla anlattı. Program sonunda Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Aslanhan'a günün anısına çiçek ve tablo hediye etti. Etkinliğin sonunda Sıtkı Aslanhan, kitaplarını sevenleri için imzaladı.