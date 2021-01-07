Siyaset Akademisi sertifikaları dağıtılmaya başlandı

AK Parti'de yüz yüze başlayan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında İnternet üzerinden çevrimiçi olarak tamamlanan Siyaset Akademisinin başarı sertifikaları AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı tarafından sahiplerine takdim edildi. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı yaptığı açıklamada, "Siyaset Akademisinin 19. dönem derslerine 2020 yılı mart ayında büyük bir heyecan ile başladık. Birbirinden değerli katılımcılarımız ile yeni bilgilere ulaşmak ve eğitim sürecimizi tamamlamak için teşkilatımız olarak büyük bir gayret gösterdik. Covid -19 tedbirleri kapsamında yüz yüze başlayan eğitimlerimizi online olarak tamamladık. Bugün AK Partimizin eğitime verdiği önemin, katılımcılar tarafından da büyük bir ilgi ile karşılanmasının mutluluğu içerisindeyim. Kısa bir süre olan kayıt süresinde Manisa İl Başkanlığımıza yoğun bir başvuru aldık. Bugün siyaset akademisine katılan ve başarılı olan il yönetim kurulu üyelerimize ve katılımcılarımıza sertifikalarını verdik. Siyaset akademisine katılan ve sertifika almaya hak kazanan tüm katılımcılara hayırlı olsun. Bugünden itibaren sertifika almaya hak kazanan diğer katılımcılar ilgili ilçe başkanlığımızdan sertifikalarını alacaklar. Siyaset Akademisi vizyonunu bizlere kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Merkez ARGE Başkanlığımıza, il başkanlığımıza, Manisa İl ARGE Başkanlığımıza, il kadın ve gençlik kollarımıza büyük bir özveri ile çalışan ilçe teşkilatlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da siyaset akademisi alanında ki Türkiye'ye örnek olan çalışmalarımız devam edecektir." dedi.