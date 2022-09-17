Siyasileri ve hukukçuları buluşturan açılış

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in oğlu olan Fatih Aydemir'in açılışına siyasiler, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avukat Fatih Aydemir'e ait Hukuk Bürosu Çıyrak İş Hanı içerisinde Paşa Mahallesi 11 Sokak No: 13 Kat: 3'te hizmete açıldı.

Karşılama komitesinde AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Avukat Fatih Aydemir yer aldı. Baba ve oğlu tüm misafirler ile yakından ilgilenerek anı fotoğrafı çektirdi.

Kırmızı kurdeleyi kesmeden önce açılış konuşmalarında sözü ilk olarak Avukat Fatih Aydemir aldı. Avukat Aydemir katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Eğitim öğrenim hayatımın neticesinde üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum manisa baromuza kayıtlı bir avukat olarak kamu hizmeti vermeye başlıyorum.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmektedir. Aydemir hukuk bürosu olarak, karşılaştığımız tüm durumlara ilkeli ve dürüst bir şekilde haktan ve hakikatten ayrılmadan yaklaşacağız. Hakkı üstün tutarak, haklının yanında durarak haksızlıklara karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Eğitim öğrenim sürecim boyunca bir an bile desteğini esirgemeyen başta annem ve babama aileme teşekkür etmek istiyorum. Eşime de teşekkür ederken son olarak bugüne kadar avukatlık mesleğini icra etmeye başlamama vesile olan tüm hocalarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Baro Başkanı Ümit Rona ise konuşmasında, "İnsanın varoluşundan beri adalet arayışı hep süregelmiştir. Adalet Konfiçyus'un deyimiyle bir kutup yıldızıdır. Geri kalan her şey onun etrafında döner. İnsanoğlu varolduğundan beri adalet arayışı devam etmiş ve adalet mücadelesi birçok müşakatiyle günümüze kadar sürmüştür. Adalet arayışında hakimler, savcılar ve avukatlarla birlikte yargının üç kurucu ayağı olarak mücadele veriyoruz. Adaletin tecelli etmesinde en yüksek ivmeyi ortaya koyan hakim savcı meslektaşların yanında avukatlardır. Manisa Barosu olarak bütün hukuk ofisi açılışında aynı heyecanı taşıyoruz. Hukuk ofislerini 4 duvardan ibaret yapı taşı olarak görmeyelim. Her hukuk ofisinin içinde adalete, hukukun üstünlüğüne, mesleğin ahlakına yemin etmiş birer adalet savaşçısı barınır. Bütün hak arayanların kendini en rahat ifade edebildiği meslek grubudur avukat. Avukatın cübbesinde düğme yoktur. Avukatlar bağımsızlığı ve özgürlüğü savunurlar. Bugün aramıza katılan Fatih Aydemir ile gurur duyuyorum. Aramıza çok güçlü bir meslektaşımızı almış olduk. Manisa Barosu olarak Fatih kardeşimizin yanındayız. 24 saat 365 gün esasıyla birlikte adalet mücadelemize Fatih'in de katılımıyla birlikte daha güçlü şekilde yol alacağız.” diyerek Avukat Fatih Aydemir'e Atatürk fotoğrafı hediye etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Milletvekili Murat Baybatur da günün anlamıyla ilgili kısa konuşmalar gerçekleşitirdi.

Avukat Fatih Aydemir'in babası aynı zamanda AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her birinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim her birinize bu mutluluğu nasip etsin. Oğlum da hakkı üstün tutup, haksızlığa karşı ömrü boyunca mücadele edecek bu felsefeyle yaşamını sürdürecek. Rabbim utandırmasın yolu açık olsun diyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Ak Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu ve Avukat Fatih Aydemir kırmızı kurdeleyi birlikte kesti.