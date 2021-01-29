Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Salihli'nin Dedetaşı Mahallesi 505 Sokak No:2 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Fahrettin (60) ve Naile Göde (69) çiftinden haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Göde çiftini hareketsiz yatarken görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahrettin Göde'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Naile Göde'yi Özel Salihli Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.