SODAM Sonbahar Sergisi'nde hayırsever Kurtoğlu anıldı

Şehzadeler Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Şehzadeler Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından 2020 yılında Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Sosyal Dayanışma Merkezi Projesinde kadınlar tarafından üretilen ürünler Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunluhan'da 'Sonbahar Sergisi' ile beğeniye sunuldu.

Amacı kadınların yeteneklerini geliştirmesi ve meslek edinmesi, aile bütçesine katkıda bulunmak olan Sosyal Dayanışma Merkezi Projesinde Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergisi Tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. Sergide geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hayırsever iş adamı ve vakıf mütevelli heyeti üyesi Burhan Kurtoğlu için lokma dağıtılarak dua edildi.

Tarihi Kurşunluhan'daki serginin açılış törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ile rahmetli Burhan Kurtoğlu'nun eşi İnci ve oğlu Bahri Kurtoğlu katıldı.

Projede 330 kadına ulaşıldı

Açılış konuşması yapan Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla projede bugüne kadar 330 kadına ulaştıklarını vurguladı. Ağırkaya, "Vakfımız Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi dar gelirli kadınlarımızın kurslar aracılığıyla yeteneklerinin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ve kadınlarımıza meslek edinme konusunda katkı sağlanması amacıyla yürütülmekte olup bizleri bir araya getiren bu sergideki her ürün onların el emeği göz nurudur. 3 Ocak 2020 tarihinde heyecanla başladığımız projemizde el sanatları, okumu yazma, kuaförlük, Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, takı gibi kurslarımız faaliyet göstermekte olup küçük çocuklu annelerimizin evlatları için oyun odası bulunuyor. 2020 yılında 115 kursiyerimizle çıktığımız yola 2021 yılında pandemi tedbirlerinde 96 kişi, 2022 yılında ise 119 kursiyerimizle devam etmekteyiz. Toplam 330 kadınımızın faydalandığı proje sayesinde kadınlarımız okuryazarlık gibi çok önemli kazanımların yanı sıra kurslarımızda edindikleri el sanatları ve üretmiş oldukları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ruhu içerisinde faaliyetlerini sürdüren vakfımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Daha güzel yarınlar daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden heyecanla, inançla çabalıyoruz' mesajıyla projelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu güzel günde bizden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sergide Kadına şiddet konulu kısa oyun sergilendi

Projeye katkı sunan kadınlara teşekkür eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hayırsever iş adamı ve vakıf mütevelli heyeti üyesi Burhan Kurtoğlu'nu rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi okul öğrencisi eğitimi alan çocukların gösterileri ve çeşitli ilahiler okuması ardından Semazen gösteri gerçekleştirdi.

Yine Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük bölümü kursiyerleri tarafından "Kadına şiddete hayır" konulu kısa oyun sergilendi. Rahmetli Burhan Kurtoğlu anısına eşi İnci Kurtoğlu'na plaket takdim edildi.

Sonbahar Sergisi Kaymakam Çaykara ve beraberindeki heyet tarafından serginin gezilmesi ile sona erdi.