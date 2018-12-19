Şoför esnafını zor durumda bırakan genelgeler değişti

Özellikle şoför esnafını zor durumda bırakan genelgelerde değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Kırlı, araçların motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL idari para ve 15 gün süre ile trafikten men edilme cezası uygulanacağını söyledi.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yayımlanan ve genelgelerde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Genelgeler içerisinde bir çok hükmün değiştiğine dikkat çeken Kırlı, özellikle şoför esnafını zor durumda bırakan genelgelerde değişikliklere gidildiğini vurguladı.

Federasyona bağlı 31 numaralı genelgeyle yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; otomobil cinsi araçlar hariç ticari araçlarda KDV oranının 31 Aralık 2018 tarihine kadar yüzde 1'e indirildiğini söyleyen Başkan Kırlı, şoför esnafının son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olan KDV oranlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Daha önceki genelgede minibüsçü esnaflarına da otobüs tarifesi uygulandığını ve alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme zorunluluğunun yeni yayınlanan genelge ile ortadan kaldırıldığını belirten Kırlı, söz konusu maddenin 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini altını çizdi.

Maksadı dışında kullananlara idari para cezası

Federasyonun en geniş kapsamlı genelgesi olarak bilinen 30 numaralı genelge hakkında da bilgiler veren Kırlı, araçların motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL idari para cezası uygulandığını vurguladı. Maksadı dışında araç kullanılmaması konusunda ciddi önlemler alındığını ve şoför esnafının dikkatli olması gerektiğini kaydeden Kırlı, maksadı dışında kullanılan araçların 15 gün süre ile trafikten men edildiğini ifade etti.

10.07.2014 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı alınmadan, alınan izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında ve yine alınan izin veya ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi veya güzergahı dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımanın yasak olduğuna vurgu yapan Başkan Kırlı, bu kanunlara göre bin 2 TL'den başlayıp 5 bin 10 TL'ye kadar idari para cezaları kesildiğine de dikkat çekti. Başkan Kırlı, bu fiillerin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı fiillerin tekrarı halinde cezaların iki katı şeklinde uygulanacağının da altını çizdi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan tüm değişikliklere söz konusu resmi gazetenin sayılarından ulaşılabileceğini ifade eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, yeni genelgeler konusunda şoför esnaflarının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.