Şoförlere 'Vatandaşlarla münakaşaya girmeyin' uyarısı

Sürücü yolcu ilişkileri, iletişim, trafik, kamu mevzuatı gibi eğitimlerin verildiği programda, şoförlere de vatandaşlarla münakaşaya girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar'da hizmet veren toplu ulaşım araç şoförlerine yönelik eğitim semineri, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Seminere Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan, Akhisar Ulaşım Sorumlusu Emre Albayrak, Gölmarmara Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özgür Yıldırım, 146 No'lu Göl Kop. Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Zeybek, 57 No'lu Gördes Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Azim Çokal, Akhisar Mahalleleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ulaş Tuna ve şoförler katıldı.

"Vatandaşlarla münakaşaya girmeyin"

Düzenlenen eğitimde konuşan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, okul önlerinde, hastane önlerinde zorunlu olmadıkça kornaya basılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, şoförlerin kılık kıyafete uyması gerektiğini dile getirdi. Şoförlerin araçlarına binen insanlara nazik, saygılı olması gerektiğinin de altını çizen Çetin, “Kesinlikle vatandaşlarla münakaşaya girilmeyecek. Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak. İlkinde 6 ay, ikincisinde 1 yıl şoför kartına el koyacağız. Alınan o paralarla hizmetler yapılıyor.” diye konuştu.