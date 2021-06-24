Sofraların lezzeti Emcelli Biberi pazarlarda yerini aldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde 150 yıldır yetiştirilen ve sofraların aranan lezzeti olan yerli Emcelli biberleri pazardaki yerlerini aldı.

Sarıgöl'de 150 yıldır, dedelerin kalma yerli Emcelli biberlerini tarlalarda yetiştiren üreticiler, Sarıgöl ve çevresindeki halk pazarlarında biberlerin satışlarına başladı. Kendine özgü acılısı ve tatlısı olan biberler pazarda anında alıcı bulurken, sofraların lezzeti olan Emcelli biberleri sezon sonuna kadar bölgede en çok aranan biber türü olarak dikkat çekiyor.

Emcelli Biberinin özelliği

Yıllardan beri dedelerinden kalma biber tohumu ile lezzetli biberlerin yaşatılmasını sağlayan Emcelli Mahallesinden Ali Bakır (49), "Mahallemize ait olan biberlerimizin tohumları dedelerimizden kalmadır her yıl yetiştirdiğimiz biberlerimizden tohumlar alarak gelecek yıla saklamaktayız. Biberlerimizin özelliği ise acısı midelerde rahatsızlık vermez. Etli ve sulu olması ile çok aranmaktadır. Biberlerimiz yaz aylarında tüketildiği gibi, kışlık olarak kurutularak değerlendirilmektedir." dedi.

Bölgede oldukça bilinen Emcelli Biberlerin nerelerde değerlendirildiğini de anlatan Bakır, "Biberlerimiz, salatalarda, yemeklerde, turşu yapımında, ocaklarda gözlemesi tarhana yapılmasında değerlendirilmektedir." dedi.

Bu sene biber rekoltesi az

Biber üreticisi Ali Bakır, bu yıl hava şartlarından biberlerde hastalık olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ne yapsak biberlerimizde hastalık görüldü. Hava şartlarından kaynaklanmakta. Oysa serada yetiştirilen Emcelli biberlerinde hastalık görülmedi. Bu yıl ilk hasadımızda 120 kilogramda, ikinci hasadımızda yine aynı kiloda biber alabildik. Pazarda turfanda olarak kilosunu 20 TL'den satmaktayız. İstanbul'dan turistik bir otelden teklif geldi. Numune olarak 10 kilogram göndereceğim." dedi.