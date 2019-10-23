Sokağa atılan yaşlı kadın huzurevine misafir olacak

Manisa'da Turgutlu ilçesinde iddiaya göre çocukları tarafından sokağa atılan 94 yaşındaki Ayşe Bayram için Kaymakam Ali Yılmaz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimleri sonuç vererek yaşlı kadın geçici olarak huzurevinde misafir edilecek.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre çocukları tarafından istenmeyen ve sokağa atılan 94 yaşındaki Ayşe Bayram'a Turgutlu Belediyesi yardım elini uzatmış ve yaşlı kadın bir otelde konaklatılmıştı. Yeni günle birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimleri sonucu Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ın talimatıyla Turgutlu İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Ayşe Bayram ile bir araya geldi. Yaşlı kadının huzurevine misafirliği için çalışmaların yapıldığı ve huzurevinde geçici olarak misafir edileceği öğrenildi.