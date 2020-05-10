İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında anneler unutulmadı

Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Anneler Günü’nde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan annelere gül dağıtarak Gençlik ve spor Bakanı Dr.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan annelere gül dağıtarak Gençlik ve spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını iletti.


24 il ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kula'da, evlerde kalan anneler unutulmadı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçe sokaklarında evlere giderek, Anneler Günü dolayısıyla annelere gül dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek anneler ile sohbet eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, her yıl coşkuyla kutladıkları Anneler Gününün bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle anneleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Kula'da hemen hemen her eve ulaşarak annelere gül dağıtmaya çalıştıklarını dile getiren Bozer, annelerin bu anlamlı gününe bir nebze de olsa katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.