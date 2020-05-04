Sokağa çıkma kısıtlamasında işbaşındaydılar

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren pek çok noktada dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdüren Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında da Turgutlu Belediyesi hizmet binaları, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, Turgutlu Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi dezenfekte edildi. Bununla birlikte ilçedeki çöp konteynerlerinin ekiplerce dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İlaçlama çalışmaları da yapıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarının yanı sıra havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve böceklere karşı larva ilaçlamalarını da gerçekleştirdi. Ayrıca üç günlük süre boyunca yabani otlara karşı ilaçlama çalışmaları da yine ekiplerce yapıldı.

“Halk sağlığını korumak için çalışıyoruz”

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca Turgutlu'da yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekiplerimiz iki aya yaklaşan süre boyunca aralıksız bir şekilde ilçemizde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına sokağa çıkma yasağının olduğu zaman dilimlerinde de özveriyle çalışan ekiplerimiz dezenfekte işlemleri ile birlikte eş zamanlı olarak sinek ve böcek larvalarına ve yabani otlara karşı ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Turgutlu Belediyesi olarak bizler halk sağlığını korumak için gereken tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Korona virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak adına evlerimizde kalmaya devam edelim, sağlığımızı koruyalım” dedi.