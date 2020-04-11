Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı

Turgutlu'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı uygulamada pes dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaş hem sokağa çıkma yasağını ihlal etti hem de 388 promil alkollü çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin çeşitli noktalarında uygulamalar yapıyor. Koza Kavşağında yapılan uygulamada polis ekipleri bir motosikletliyi durdurdu. Alkollü olduğundan şüphelenilen şahıs için bölgeye trafik polisi çağrıldı. Yapılan kontrollerde şahıs 388 promil alkollü çıktı. Şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Şahıs polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.