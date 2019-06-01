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Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa’nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa'nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.


Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gelen talepler ve vatandaşların mağdur olmaması için belirlenen kurallar dahilinde sokaklarda düğün, nişan ve diğer kutlama faaliyetlerinin yapılabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ne istinaden açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Ancak gelen yoğun talepler ve önceden yapılmış planlamalarda halkımızın mağdur olmaması için vatandaşlarımız düğün nişan vb kutlamalarını Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek, Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde trafiği aksatmayacak şekilde, ses seviyesi uygun desibel ölçülerinde olmak ve saat 24.00'ü aşmayacak şekilde yapabilecektir.” ifadelerine yer verildi.

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